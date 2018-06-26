Астрофизики обнаружили в космосе аномалию, стреляющую лазерными лучами

Необычное скопление расположено внутри биполярной туманности Муравей из созвездия Наугольника. Скопление обладает двумя лопастями, а в центре может быть расположена двойная звезда, в которой один партнер поедает другого. Считается, что со временем туманность Муравья превратится в планетарное скопление.Однако в настоящий момент астрофизики зафиксировали необычные волны, исходящие из глубины Муравья, когда 12 различных линий водорода заметны в разных спектрах. Ранее аналогичное свечение фиксировалось у двойного (или даже тройного) светила MWC 349A HRL, являющегося естественным источником лазерных лучей. Не исключено, что для Муравья характерны аналогичные свойства.