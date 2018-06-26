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Астрофизики обнаружили в космосе аномалию, стреляющую лазерными лучами

Астрофизики, анализируя данные, полученные при помощи космической обсерватории Herschel, обнаружили странную аномалию, стреляющую лазерными пучками. Статья ученых представлена на портале arXiv.

Астрофизики обнаружили в космосе аномалию, стреляющую лазерными лучами


Необычное скопление расположено внутри биполярной туманности Муравей из созвездия Наугольника. Скопление обладает двумя лопастями, а в центре может быть расположена двойная звезда, в которой один партнер поедает другого. Считается, что со временем туманность Муравья превратится в планетарное скопление.

Однако в настоящий момент астрофизики зафиксировали необычные волны, исходящие из глубины Муравья, когда 12 различных линий водорода заметны в разных спектрах. Ранее аналогичное свечение фиксировалось у двойного (или даже тройного) светила MWC 349A HRL, являющегося естественным источником лазерных лучей. Не исключено, что для Муравья характерны аналогичные свойства.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:00
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