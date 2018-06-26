Астрофизики обнаружили в космосе аномалию, стреляющую лазерными лучами
Астрофизики, анализируя данные, полученные при помощи космической обсерватории Herschel, обнаружили странную аномалию, стреляющую лазерными пучками. Статья ученых представлена на портале arXiv.
Необычное скопление расположено внутри биполярной туманности Муравей из созвездия Наугольника. Скопление обладает двумя лопастями, а в центре может быть расположена двойная звезда, в которой один партнер поедает другого. Считается, что со временем туманность Муравья превратится в планетарное скопление.
Однако в настоящий момент астрофизики зафиксировали необычные волны, исходящие из глубины Муравья, когда 12 различных линий водорода заметны в разных спектрах. Ранее аналогичное свечение фиксировалось у двойного (или даже тройного) светила MWC 349A HRL, являющегося естественным источником лазерных лучей. Не исключено, что для Муравья характерны аналогичные свойства.
Необычное скопление расположено внутри биполярной туманности Муравей из созвездия Наугольника. Скопление обладает двумя лопастями, а в центре может быть расположена двойная звезда, в которой один партнер поедает другого. Считается, что со временем туманность Муравья превратится в планетарное скопление.
Однако в настоящий момент астрофизики зафиксировали необычные волны, исходящие из глубины Муравья, когда 12 различных линий водорода заметны в разных спектрах. Ранее аналогичное свечение фиксировалось у двойного (или даже тройного) светила MWC 349A HRL, являющегося естественным источником лазерных лучей. Не исключено, что для Муравья характерны аналогичные свойства.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:00