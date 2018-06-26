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Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость, кривые ноги и отсутствие бюста

Суперпопулярная сегодня ведущая и певица Ольга Бузова уже не может жить без публичности.

Надо отметить, что из более, чем 13 млн подписчиков Инстаграма Ольги, добрая половина – ее хейтеры и критики. Во всяком случае, только звезда выложит очередную фотографию или видеоролик, как на знаменитость обрушивается целый поток негативных комментариев.

Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость, кривые ноги и отсутствие бюста

Вчера Ольга выложила короткое видео. По задумке оператора, девушка в прозрачном боди шагает по залам замка, растворяя старые двери.

Хейтеры тут же бросились критиковать звезду за пошлость голого ролика, кривые ноги, а, как обычно, многие отметили, что, по всей вероятности, «грудь, видимо, сегодня носить не модно».

«Ну это уже чересчур, осталось без трусов пройти, какое-то приличие должно быть», «Бузова сделай грудь а потом одевай такие наряды», «Лапки-то кривенькие», - пишут пользователи, недовольные видом Ольги.

😈 #mood

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:28
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