Группа «Звери» отменила свое выступление на фестивале в Киеве

Такое решение, по словам «Зверей», им далось нелегко. Объяснение причин сложили в официальную фразу: «из-за непрофессионального подхода принимающей стороны». Однако в комментариях подписчики немного приоткрыли завесу таинственности в сложившейся ситуации, намекая на жадность организаторов фестиваля: цена входного билета на музыкальное мероприятие неоправданно высока.Участники популярной группы «Звери» очень сожалеют, что не смогут спеть для киевской публики, но выражают надежду на скорую встречу со своими поклонниками.