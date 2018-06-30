Группа «Звери» отменила свое выступление на фестивале в Киеве
На ежегодном фестивале Atlas Weekend в Киеве группа «Звери» выступать не будет. Заявление о том, что коллектив отменил свое выступление, размещено в Instagram на официальной странице музыкантов.
Такое решение, по словам «Зверей», им далось нелегко. Объяснение причин сложили в официальную фразу: «из-за непрофессионального подхода принимающей стороны». Однако в комментариях подписчики немного приоткрыли завесу таинственности в сложившейся ситуации, намекая на жадность организаторов фестиваля: цена входного билета на музыкальное мероприятие неоправданно высока.
Участники популярной группы «Звери» очень сожалеют, что не смогут спеть для киевской публики, но выражают надежду на скорую встречу со своими поклонниками.
Такое решение, по словам «Зверей», им далось нелегко. Объяснение причин сложили в официальную фразу: «из-за непрофессионального подхода принимающей стороны». Однако в комментариях подписчики немного приоткрыли завесу таинственности в сложившейся ситуации, намекая на жадность организаторов фестиваля: цена входного билета на музыкальное мероприятие неоправданно высока.
Участники популярной группы «Звери» очень сожалеют, что не смогут спеть для киевской публики, но выражают надежду на скорую встречу со своими поклонниками.