На фото появился ухажер Ольги Бузовой

Шоу выйдет под названием «Замуж за Бузову».Знаменитость уже торопится поделиться первыми кадрами этих съемок. И вот на очередной фотографии с телешоу «Замуж за Бузову» можно видеть еще одного кандидата на руку и сердце Бузовой.Лица молодого человека не видно, однако на фото он преподносит звезде шикарный букет красных роз. Очевидно, что парень есть весьма готов и на то, чтобы покорить знаменитость из «Дома-2».