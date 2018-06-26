Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в неверности
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова и ее бой-френд Сергей Кучеров долгое время считались идеальной парой, но покинув проект, молодые люди расстались, и виной тому оказалась неверность парня.
Об изменах Сергея Юлия рассказала во время очередного эфира телестройки. Ефременкова пожаловалась, что Кучеров «водил баб» в квартиру, где они проживали вместе.
«Ты звал в дом, где мои вещи, где кровать, на которой со мной спал, баб. Благо, Настя Кочервей - девушка с мозгами, и она не поехала», - заявила Юлия.
Сергей не согласился с обвинениями и пытался доказать свою невиновность, но в их спор вступила та самая Кочервей, которая отказалась переспать с Сергеем, так как он на тот момент был не свободен.
Зрители и все присутствующие в зале были возмущены поведением Кучерова, поклонники пары уверены, что отношения Юлии и Сергея разорвались именно из-за неверности молодого человека.
Об изменах Сергея Юлия рассказала во время очередного эфира телестройки. Ефременкова пожаловалась, что Кучеров «водил баб» в квартиру, где они проживали вместе.
«Ты звал в дом, где мои вещи, где кровать, на которой со мной спал, баб. Благо, Настя Кочервей - девушка с мозгами, и она не поехала», - заявила Юлия.
Сергей не согласился с обвинениями и пытался доказать свою невиновность, но в их спор вступила та самая Кочервей, которая отказалась переспать с Сергеем, так как он на тот момент был не свободен.
Зрители и все присутствующие в зале были возмущены поведением Кучерова, поклонники пары уверены, что отношения Юлии и Сергея разорвались именно из-за неверности молодого человека.