Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в неверности

Об изменах Сергея Юлия рассказала во время очередного эфира телестройки. Ефременкова пожаловалась, что Кучеров «водил баб» в квартиру, где они проживали вместе., - заявила Юлия.Сергей не согласился с обвинениями и пытался доказать свою невиновность, но в их спор вступила та самая Кочервей, которая отказалась переспать с Сергеем, так как он на тот момент был не свободен.Зрители и все присутствующие в зале были возмущены поведением Кучерова, поклонники пары уверены, что отношения Юлии и Сергея разорвались именно из-за неверности молодого человека.