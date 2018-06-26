Ученые доказали, что деньги успокаивают людей

Ученые выяснили, что материальный достаток способствует повышению самооценки, уверенности в своих действиях. Но слишком большое количество денег имеет свои негативные психологические последствия, отмечают исследователи.В научных изысканиях приняли участие около ста участников, среди которых прошел масштабный опрос. Оказалось, что денежное вознаграждение позволяет человеку более оперативно принимать решения, но сразу после его выплаты люди успокаиваются и воспринимают внешние раздражители не так остро, как обычно.Было установлено, крупные гонорары не зависят от талантов или трудолюбия индивидуума, а зачастую сваливаются на головы более удачливых людей. Примечательно, что именно везение позволяет достигать карьерных вершин, что также удалось доказать ученым с помощью особой математической модели.Голландские специалисты подчеркивают, что самыми удачливыми и быстро разбогатевшими становятся те, кто способен действовать в неопределенных чрезвычайных ситуациях.