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Ученые доказали, что деньги успокаивают людей

Наличие денежных купюр в кошельке и внушительных цифр на банковских счетах оказывают на человека успокаивающее воздействие. Возможно, многие об этом догадывались и сами, но недавно сей факт был доказан учеными из Амстердамского университета, о чем сообщает издание Science.

Ученые доказали, что деньги успокаивают людей


Ученые выяснили, что материальный достаток способствует повышению самооценки, уверенности в своих действиях. Но слишком большое количество денег имеет свои негативные психологические последствия, отмечают исследователи.

В научных изысканиях приняли участие около ста участников, среди которых прошел масштабный опрос. Оказалось, что денежное вознаграждение позволяет человеку более оперативно принимать решения, но сразу после его выплаты люди успокаиваются и воспринимают внешние раздражители не так остро, как обычно.

Было установлено, крупные гонорары не зависят от талантов или трудолюбия индивидуума, а зачастую сваливаются на головы более удачливых людей. Примечательно, что именно везение позволяет достигать карьерных вершин, что также удалось доказать ученым с помощью особой математической модели.

Голландские специалисты подчеркивают, что самыми удачливыми и быстро разбогатевшими становятся те, кто способен действовать в неопределенных чрезвычайных ситуациях.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 09:55
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