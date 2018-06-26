Эксперт: Сборная России по футболу способна играть сильнее

Бушманов призвал игроков российской футбольной дружины и ее фанатов не расстраиваться из-за разгромного поражения от Уругвая, считая, что сборная в состоянии играть намного лучше на ЧМ-2018. Так сложились обстоятельства, что сборная пропустила 3 мяча, но тренерскому штабу нужно тщательно проанализировать совершенные ошибки и подготовиться к следующему противостоянию с испанцами.При этом эксперт однозначно заметил, что проигрыш со счетом 0:3 является крайне неудовлетворительным результатом, хотя российские футболисты боролись с уругвайцами даже в меньшинстве. Бушманов убежден, в плей-офф может произойти все, что угодно. Шансы у российской команды всегда существуют.