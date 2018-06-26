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Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается изменить ситуацию

Защитник футбольной сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о состоянии форварда команды Лионеля Месси, который тяжело переживает поражения, но пытается что-то изменить.

Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается изменить ситуацию


Маскерано отметил, что Месси в порядке, однако именитый нападающий старается сделать все, чтобы показать на мировом футбольном первенстве иной образ Аргентины, а не тот, что зрители наблюдали в предыдущих двух матчах. Ничья с Исландией и крупный проигрыш Хорватии вызвали у многих игроков "собственные разочарования".

Месси, отмечает аргентинский защитник, самый обычный спортсмен, которому не чуждо чувство разочарования. Неизвестно, какие мысли бродят в его голове, но он "отчаянно" пытается скорректировать негативный курс национальной команды. При этом Маскерано опроверг сведения о конфликте игроков и тренера.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:51
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