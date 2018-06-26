Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается изменить ситуацию
Защитник футбольной сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о состоянии форварда команды Лионеля Месси, который тяжело переживает поражения, но пытается что-то изменить.
Маскерано отметил, что Месси в порядке, однако именитый нападающий старается сделать все, чтобы показать на мировом футбольном первенстве иной образ Аргентины, а не тот, что зрители наблюдали в предыдущих двух матчах. Ничья с Исландией и крупный проигрыш Хорватии вызвали у многих игроков "собственные разочарования".
Месси, отмечает аргентинский защитник, самый обычный спортсмен, которому не чуждо чувство разочарования. Неизвестно, какие мысли бродят в его голове, но он "отчаянно" пытается скорректировать негативный курс национальной команды. При этом Маскерано опроверг сведения о конфликте игроков и тренера.
Маскерано отметил, что Месси в порядке, однако именитый нападающий старается сделать все, чтобы показать на мировом футбольном первенстве иной образ Аргентины, а не тот, что зрители наблюдали в предыдущих двух матчах. Ничья с Исландией и крупный проигрыш Хорватии вызвали у многих игроков "собственные разочарования".
Месси, отмечает аргентинский защитник, самый обычный спортсмен, которому не чуждо чувство разочарования. Неизвестно, какие мысли бродят в его голове, но он "отчаянно" пытается скорректировать негативный курс национальной команды. При этом Маскерано опроверг сведения о конфликте игроков и тренера.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:51