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Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом патриотизме накануне матча России и Уругвая

Бывший участник скандального телепроекта "Дома-2" сначала не особо проявлял интереса к чемпионату мира по футболу, который проходит в России.

Также от мужа Виктории Романец не было никаких восторженных постов в микроблоге после двух ярких побед нашей сборной в играх с египтянами и саудитами. Зато были постоянные скептические замечания о том, что Антон не особо верит в победу россиян в случае выхода в плей-офф.

Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом патриотизме накануне матча России и Уругвая

Услышав немало критики от подписчиков, Гусев решил вдруг проявить активность и "поболеть" за Россию в матче с уругвайцами. Но оказалось, что "бизнесмен из сетевого маркетинга" не сильно-то и в курсе событий и почти ничего не понимает в футболе.

"Болеете сегодня за наших в17:00? Думаю, наши выиграют 2:1 ну или 3:1. Что думаете по этому поводу? Сегодня матч важный для наших как никогда. Смотрю кстати не только мужики болеют, но и их жены. Победим?", - в Инстаграме написал Антон (орфография и пунктуация автора - прим. ред).

Однако его подписчики раскритиковали его. Видно, что даже девушки гораздо лучше владеют ситуацией, которая происходит на чемпионате мира.

Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом патриотизме накануне матча России и Уругвая

"Ваша формулировка является не верной, в плане того что матч является важным, как никогда. Складывается впечатление, что вы не интересуетесь футболом, а просто написали потому что надо написать", "А можно узнать в чем важность сегодняшнего матча? Мы уже в 1/8 финала", "Антон, ты как ляпнешь, не думая, так всё невпопад. Важность его только в том, с какого места мы выйдем из группы в плей-офф , с первого или со второго, а больше никакой важности этот матч для нашей команды не представляет!", - резонно заметили Антону пользователи.

Также молодому человеку припомнили, что тот совсем недавно мечтал убраться из России подальше и проживать в другой стране. Подписчики обвинили "гения-бизнесмена" в абсолютным отсутствии патриотизма и пожелали Гусеву больше не писать такие нелепые комментарии в социальных сетях.
 
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Добавил: Joker Сегодня, 08:08
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