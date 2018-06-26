Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом патриотизме накануне матча России и Уругвая
Бывший участник скандального телепроекта "Дома-2" сначала не особо проявлял интереса к чемпионату мира по футболу, который проходит в России.
Также от мужа Виктории Романец не было никаких восторженных постов в микроблоге после двух ярких побед нашей сборной в играх с египтянами и саудитами. Зато были постоянные скептические замечания о том, что Антон не особо верит в победу россиян в случае выхода в плей-офф.
Услышав немало критики от подписчиков, Гусев решил вдруг проявить активность и "поболеть" за Россию в матче с уругвайцами. Но оказалось, что "бизнесмен из сетевого маркетинга" не сильно-то и в курсе событий и почти ничего не понимает в футболе.
Однако его подписчики раскритиковали его. Видно, что даже девушки гораздо лучше владеют ситуацией, которая происходит на чемпионате мира.
Также молодому человеку припомнили, что тот совсем недавно мечтал убраться из России подальше и проживать в другой стране. Подписчики обвинили "гения-бизнесмена" в абсолютным отсутствии патриотизма и пожелали Гусеву больше не писать такие нелепые комментарии в социальных сетях.
Также от мужа Виктории Романец не было никаких восторженных постов в микроблоге после двух ярких побед нашей сборной в играх с египтянами и саудитами. Зато были постоянные скептические замечания о том, что Антон не особо верит в победу россиян в случае выхода в плей-офф.
Услышав немало критики от подписчиков, Гусев решил вдруг проявить активность и "поболеть" за Россию в матче с уругвайцами. Но оказалось, что "бизнесмен из сетевого маркетинга" не сильно-то и в курсе событий и почти ничего не понимает в футболе.
"Болеете сегодня за наших в17:00? Думаю, наши выиграют 2:1 ну или 3:1. Что думаете по этому поводу? Сегодня матч важный для наших как никогда. Смотрю кстати не только мужики болеют, но и их жены. Победим?", - в Инстаграме написал Антон (орфография и пунктуация автора - прим. ред).
Однако его подписчики раскритиковали его. Видно, что даже девушки гораздо лучше владеют ситуацией, которая происходит на чемпионате мира.
"Ваша формулировка является не верной, в плане того что матч является важным, как никогда. Складывается впечатление, что вы не интересуетесь футболом, а просто написали потому что надо написать", "А можно узнать в чем важность сегодняшнего матча? Мы уже в 1/8 финала", "Антон, ты как ляпнешь, не думая, так всё невпопад. Важность его только в том, с какого места мы выйдем из группы в плей-офф , с первого или со второго, а больше никакой важности этот матч для нашей команды не представляет!", - резонно заметили Антону пользователи.
Также молодому человеку припомнили, что тот совсем недавно мечтал убраться из России подальше и проживать в другой стране. Подписчики обвинили "гения-бизнесмена" в абсолютным отсутствии патриотизма и пожелали Гусеву больше не писать такие нелепые комментарии в социальных сетях.