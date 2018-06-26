Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите Земли

Сначала он думал, что это обычный астероид, но потом обратил внимание на идеальные формы сферы, отражающей солнечные лучи. Потому эксперт сразу предположил, что объект имеет металлическую поверхность и не относится к спутникам людей.Кроме того, НЛО поразил исследователя внушительными размерами, так что камера снова послала ученым доказательство реального существования пришельцев. Он был запечатлен во время полета над территорией Алжира, но не был виден людям. NASA быстро отреагировало на ситуацию и прервало трансляцию, не желая, чтобы такое чудо увидели зрители.