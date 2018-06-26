Николай Басков отказался раскрыть имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой
В последнем выпуске программы «Привет. Андрей» на канале «Россия» в гостях у Малахова собрались Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Николай Басков и другие артисты, принявшие участие в съемках клипа на песню «Цвет настроения синий».
В ходе дружеской беседы Ольга Бузова призналась, что их с Филиппом Бедросовичем связывает не просто дружба.
«Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…», — сказала Ольга.
Николай Басков в свою очередь «подлил масла в огонь» и отметил, что у него есть телефон одного товарища, который будет недоволен «дружбой на грани» «короля поп-сцены» и ведущей «Дом-2».
Басков заявил Киркорову, что знает про отношения Бузовой больше чем сам Филипп, но раскрывать инкогнито не намерен, чем создал для телезрителей интригу.
Примечательно, что в Сети давно уже бродят слухи о тайном состоятельном поклоннике Ольги Бузовой, который и «двигает» ее по карьерной лестнице.
В ходе дружеской беседы Ольга Бузова призналась, что их с Филиппом Бедросовичем связывает не просто дружба.
«Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…», — сказала Ольга.
Николай Басков в свою очередь «подлил масла в огонь» и отметил, что у него есть телефон одного товарища, который будет недоволен «дружбой на грани» «короля поп-сцены» и ведущей «Дом-2».
Басков заявил Киркорову, что знает про отношения Бузовой больше чем сам Филипп, но раскрывать инкогнито не намерен, чем создал для телезрителей интригу.
Примечательно, что в Сети давно уже бродят слухи о тайном состоятельном поклоннике Ольги Бузовой, который и «двигает» ее по карьерной лестнице.