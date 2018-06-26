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Николай Басков отказался раскрыть имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой

В последнем выпуске программы «Привет. Андрей» на канале «Россия» в гостях у Малахова собрались Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Николай Басков и другие артисты, принявшие участие в съемках клипа на песню «Цвет настроения синий».

В ходе дружеской беседы Ольга Бузова призналась, что их с Филиппом Бедросовичем связывает не просто дружба.

Николай Басков отказался раскрыть имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой

«Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…», — сказала Ольга.

Николай Басков в свою очередь «подлил масла в огонь» и отметил, что у него есть телефон одного товарища, который будет недоволен «дружбой на грани» «короля поп-сцены» и ведущей «Дом-2».

Николай Басков отказался раскрыть имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой

Басков заявил Киркорову, что знает про отношения Бузовой больше чем сам Филипп, но раскрывать инкогнито не намерен, чем создал для телезрителей интригу.

Примечательно, что в Сети давно уже бродят слухи о тайном состоятельном поклоннике Ольги Бузовой, который и «двигает» ее по карьерной лестнице.

 
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:16
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