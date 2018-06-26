Представлена обновленная версия Chevrolet Spin Activ
В Бразилии представили рестайлинговую версию Chevrolet Spin, у которой в названии появилась приставка Activ. Обновлённая модель получила кросс-версию и пластиковый обвес.
После рестайлинга автомобиль Chevrolet Spin Activ стал выглядеть строже и солиднее прежней версии. В частности, на передних крыльях появились повторители поворотников, на дверях можно заметить дополнительные накладки. Корма полностью переработана, здесь изменилась форма пятой двери, задние фонари расположены горизонтально, а колёсные диски получили новый дизайн.
В салоне автомобиля появилось видоизменённое рулевое колесо, камера заднего вида, кондиционер, а также в оснащении имеется круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и другие опции.
В качестве силовой установки Chevrolet Spin Activ выступает прежний агрегат объёмом 1,8 литра, он может работать на бензине и на этаноле. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо обновлённый 6-ступенчатый «автомат», который стал быстрее переключать передачи.
В Бразилии обновлённый Chevrolet Spin Activ появится в продаже в июле по цене от 16 500 долларов.
После рестайлинга автомобиль Chevrolet Spin Activ стал выглядеть строже и солиднее прежней версии. В частности, на передних крыльях появились повторители поворотников, на дверях можно заметить дополнительные накладки. Корма полностью переработана, здесь изменилась форма пятой двери, задние фонари расположены горизонтально, а колёсные диски получили новый дизайн.
В салоне автомобиля появилось видоизменённое рулевое колесо, камера заднего вида, кондиционер, а также в оснащении имеется круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и другие опции.
В качестве силовой установки Chevrolet Spin Activ выступает прежний агрегат объёмом 1,8 литра, он может работать на бензине и на этаноле. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо обновлённый 6-ступенчатый «автомат», который стал быстрее переключать передачи.
В Бразилии обновлённый Chevrolet Spin Activ появится в продаже в июле по цене от 16 500 долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:00