Представлена обновленная версия Chevrolet Spin Activ

После рестайлинга автомобиль Chevrolet Spin Activ стал выглядеть строже и солиднее прежней версии. В частности, на передних крыльях появились повторители поворотников, на дверях можно заметить дополнительные накладки. Корма полностью переработана, здесь изменилась форма пятой двери, задние фонари расположены горизонтально, а колёсные диски получили новый дизайн.В салоне автомобиля появилось видоизменённое рулевое колесо, камера заднего вида, кондиционер, а также в оснащении имеется круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и другие опции.В качестве силовой установки Chevrolet Spin Activ выступает прежний агрегат объёмом 1,8 литра, он может работать на бензине и на этаноле. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо обновлённый 6-ступенчатый «автомат», который стал быстрее переключать передачи.В Бразилии обновлённый Chevrolet Spin Activ появится в продаже в июле по цене от 16 500 долларов.