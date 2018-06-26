Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем авто на бензине
Эксперты британской компании Engaged Tracking в результате исследований выяснили, что электрокары Tesla на самом деле менее экологичны, чем машины с ДВС. Специалисты установили, что электрокары при создании электроэнергии для зарядки выделяют не меньше вредных газов, чем обычные автомобили.
Стоит отметить, что аналитики компании Engaged Tracking специализируются на проверках автомобилей на экологичность, поэтому их исследования можно считать объективными. В частности, британские эксперты подвергли проверке один из электрокаров Tesla. Они сравнили его экологичность с транспортным средством на обычном топливе.
В результате ряда исследований специалисты сделали вывод, что электрокары Tesla в атмосферу выбрасывают такое же количество, а в некоторых случаях и больше парниковых газов, чем автомобили с ДВС. Примерно на 7 800 миль, пройденного пути, в год выходит 1,5 тонны вредных веществ.
Стоит отметить, что аналитики компании Engaged Tracking специализируются на проверках автомобилей на экологичность, поэтому их исследования можно считать объективными. В частности, британские эксперты подвергли проверке один из электрокаров Tesla. Они сравнили его экологичность с транспортным средством на обычном топливе.
В результате ряда исследований специалисты сделали вывод, что электрокары Tesla в атмосферу выбрасывают такое же количество, а в некоторых случаях и больше парниковых газов, чем автомобили с ДВС. Примерно на 7 800 миль, пройденного пути, в год выходит 1,5 тонны вредных веществ.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:36