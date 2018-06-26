Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем авто на бензине

Стоит отметить, что аналитики компании Engaged Tracking специализируются на проверках автомобилей на экологичность, поэтому их исследования можно считать объективными. В частности, британские эксперты подвергли проверке один из электрокаров Tesla. Они сравнили его экологичность с транспортным средством на обычном топливе.В результате ряда исследований специалисты сделали вывод, что электрокары Tesla в атмосферу выбрасывают такое же количество, а в некоторых случаях и больше парниковых газов, чем автомобили с ДВС. Примерно на 7 800 миль, пройденного пути, в год выходит 1,5 тонны вредных веществ.