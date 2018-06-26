АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

В России стартовали продажи внедорожника Jeep Grand Cherokee Trailhawk

В России в продаже появился внедорожник Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Для россиян данный автомобиль предлагается по цене от 3,76 миллиона рублей.

В России стартовали продажи внедорожника Jeep Grand Cherokee Trailhawk


В качестве силовой установки внедорожника Jeep Grand Cherokee Trailhawk выступает двигатель ёмкостью 3,6 литра производительностью 286 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. В салоне транспортного средства установлен сенсорный дисплей диагональю 8,4 дюйма и система слежения за дорожной разметкой.

Автомобиль оснащён усовершенствованной пневматической подвеской Quadra-Lift, полноприводной системой Quadra-Drive II с электронным дифференциалом повышенного трения. Также внедорожник имеет специальную систему, контролирующую скорость и добавляющую мощность при спуске и подъёме, стальную защиту днища и антибликовое покрытие капота. Поставлен Jeep Grand Cherokee Trailhawk на колёсные диски диаметром 18 дюймов, «обутые» во внедорожные шины Goodyear Adventure.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое
Просмотреть все новости