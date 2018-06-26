В России стартовали продажи внедорожника Jeep Grand Cherokee Trailhawk

В качестве силовой установки внедорожника Jeep Grand Cherokee Trailhawk выступает двигатель ёмкостью 3,6 литра производительностью 286 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. В салоне транспортного средства установлен сенсорный дисплей диагональю 8,4 дюйма и система слежения за дорожной разметкой.Автомобиль оснащён усовершенствованной пневматической подвеской Quadra-Lift, полноприводной системой Quadra-Drive II с электронным дифференциалом повышенного трения. Также внедорожник имеет специальную систему, контролирующую скорость и добавляющую мощность при спуске и подъёме, стальную защиту днища и антибликовое покрытие капота. Поставлен Jeep Grand Cherokee Trailhawk на колёсные диски диаметром 18 дюймов, «обутые» во внедорожные шины Goodyear Adventure.