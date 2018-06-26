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Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики GPU Turbo

Появилась информация о том, что смартфон Huawei Honor 10 обзаведется функцией GPU Turbo, которая сможет значительно повысить уровень производительности графической системы устройства. В скором времени она появится в бета-версии операционной системы, на основе которой работает флагман.

Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики GPU Turbo


Сейчас известно, программа GPU Turbo для Huawei Honor 10 уже тестируется и настраивается под прошивку устройства. Сообщается, что такая опция позволит ускорить работу графической системы смартфона на 60%. Интересно, что при этом уровень потребляемой энергии понижается на 30%.

Honor 10 работает на основе 5,84-дюймового экрана с разрешением 2280×1080 пикселей и 8-ядерного процессора Kirin 970. Второй модуль дополнен нейронным чипом NPU. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 4/6 и 64/128 Гб соответственно. Аккумулятор на 3320 мАч поддерживает технологию SuperCharge. Тыльная камера имеет два качественных датчика на 16 и 20 Мп, а передний сенсор на 24 Мп наделен возможностями Face Unlock.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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