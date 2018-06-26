Пентагон продемонстировал возможности треугольного колеса-трансформера

Разработка колеса-трансформера принадлежит Национальному инженерному центру робототехники Питтсбурга. Установили его на бронемашину HMMWV. Механизм трансформации срабатывает на поверхности сыпучего грунта, при этом имитируется принцип работы гусениц танка. В данном режиме колесами прекращается вращение, при этом остается подвижной сама покрышка-лента. Подобные действиям значительно замедляют скорость, но при последующем попадании на поверхность относительно ровной площадки, колесом приобретается своя традиционная форма и дальнейшее движение совершается в режиме обычного колеса.Основная цель, обусловленная программой наземных технологий X-Vehicle DARPA, заключена в возможности повышения доступной мобильности. Новинка значительно увеличит проходимость и маневренность военной техники, особенно в условиях труднодоступных территорий местности. Последующие проекты, основанные на полученных возможностях от новой разработки, повысят живучесть, безопасность и эффективность боевых машин, без необходимости усиления их бронезащиты.