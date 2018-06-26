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Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro

Китайский бренд Xiaomi официально представил новый смартфон Redmi 6 Pro. С 26 июня аппарат появится в продаже с ценником от 155 до 200 долларов.

Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro


Redmi 6 Pro оснащен 5,84-дюймовым экраном с разрешением 2280×1080 пикселей. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 625. Стоит отметить, что ранние утечки предполагали появление именно этого вычислительного модуля в смартфоне.

Объем оперативной памяти будет составлять 3 или 4 гигабайта, а на флеш-накопителе появится 32 или 64 гигабайта свободного пространства. Расширить флеш-память можно с помощью карты памяти на 256 Гб.

Емкость аккумулятора составляет 4 тысячи мАч. Тыльная камера получила два сенсора на 12 и 5 Мп, а также опции HDR и ИИ. Фронтальный модуль оснащен датчиком на 5 Мп. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo. Ее дополняет фирменная прошивка MIUI.

Цена версии 3/32 Гб 155 долларов, модель 4/32 Гб предложат за 185 долларов, а модификация на 4/64 Гб появится в доступе за 200 долларов.
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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