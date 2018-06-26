Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro

Redmi 6 Pro оснащен 5,84-дюймовым экраном с разрешением 2280×1080 пикселей. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 625. Стоит отметить, что ранние утечки предполагали появление именно этого вычислительного модуля в смартфоне.Объем оперативной памяти будет составлять 3 или 4 гигабайта, а на флеш-накопителе появится 32 или 64 гигабайта свободного пространства. Расширить флеш-память можно с помощью карты памяти на 256 Гб.Емкость аккумулятора составляет 4 тысячи мАч. Тыльная камера получила два сенсора на 12 и 5 Мп, а также опции HDR и ИИ. Фронтальный модуль оснащен датчиком на 5 Мп. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo. Ее дополняет фирменная прошивка MIUI.Цена версии 3/32 Гб 155 долларов, модель 4/32 Гб предложат за 185 долларов, а модификация на 4/64 Гб появится в доступе за 200 долларов.