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В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4

Стало известно, что на странице официального сайта корпорации Xiaomi появился раздел с информацией о планшете Mi Pad 4. Таким образом, теперь известны точные характеристики этого устройства.

В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4


Xiaomi Mi Pad 4 получил металлический корпус, а вся передняя часть девайса выполнена из стекла. На ней красуется 8-дюймовая матрица с разрешением изображения 1920 на 1200 пикселей. Вычислительные функции на себя берет модуль Qualcomm Snapdragon 660. Всего будет выпущено две модификации 3/32 и 4/64 Гб.

Тыльная камера предлагает разрешение 13 Мп при диафрагме F/2,0, а спереди установлен 5-мегапиксельный датчик. Помимо этого есть контроллер, отвечающий за предоставление связи в сотовой сети стандарта 4G LTE. В качестве программной основы представлена платформа Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 9, а за автономность отвечает аккумулятор на 6 тысяч мАч.

Стоимость модели 3/32 Гб 170 долларов, а за версию 4/64 Гб запросят 215 долларов. При этом за опцию связи LTE нужно будет доплатить 15 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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