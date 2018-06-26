В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4 получил металлический корпус, а вся передняя часть девайса выполнена из стекла. На ней красуется 8-дюймовая матрица с разрешением изображения 1920 на 1200 пикселей. Вычислительные функции на себя берет модуль Qualcomm Snapdragon 660. Всего будет выпущено две модификации 3/32 и 4/64 Гб.Тыльная камера предлагает разрешение 13 Мп при диафрагме F/2,0, а спереди установлен 5-мегапиксельный датчик. Помимо этого есть контроллер, отвечающий за предоставление связи в сотовой сети стандарта 4G LTE. В качестве программной основы представлена платформа Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 9, а за автономность отвечает аккумулятор на 6 тысяч мАч.Стоимость модели 3/32 Гб 170 долларов, а за версию 4/64 Гб запросят 215 долларов. При этом за опцию связи LTE нужно будет доплатить 15 долларов.