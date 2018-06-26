Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не опасающихся вирусных программ добычи криптовалюты

Специалисты уверены, в дальнейшем произойдет постепенное увеличение показателей добычи криптовалюты, данный процесс уже незаметен пользователям. Разработчиками Avast проведен опрос с участием 2-х тысяч респондентов. Из них 32% даже не подозревают, что есть опасность стать жертвой майнинга, 95% россиян владеют ситуацией подобного рода распространения вирусов и 82% слышали про существование зараженных веб-ресурсовх. Полученные результаты считаются очень высокими. Начиная прошлым годом, злоумышленниками все чаще используются возможности площадок интернет вещей, по причине их относительно слабой защищенности.На основании наблюдений выяснено, что 70% роутеров реально могут взломать хакеры. Мошенниками отправляются пользователям специальные электронные письма, в качестве отправителя которых указывается биржа, направление которой криптовалюты. Метод предназначен для получения сторонних цифровых средств. Связано все с увеличивающимся объемом инвестиций, привлекаемых благодаря ICO. После США, рынок России более развит по объему привлечения капиталов.