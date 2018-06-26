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Скворцова заявила, что повышение пенсионного возраста послужит залогом молодости

Вероника Скворцова заявила, что повышение пенсионного возраста послужит залогом молодости работающих.

Скворцова заявила, что повышение пенсионного возраста послужит залогом молодости


Глава Минздрава Вероника Скворцова выступила с заявлением, что правительство, опираясь на новую информацию о том, что нынешние работники выглядят моложе одногодок вышедших на пенсию. Как считает глава, 55-60 летних работающих людей рано списывать, опираясь на их активность. По словам Скворцовой, происходит усиленное омоложение людей со стороны психической активности. Общие сведения привели к тому, что в 2000-х годах человек в возрасте 50 лет имел те же результаты, что и 58-летний в 2010-х годах. Также она добавила, что у большинства людей идут изменения в представлениях о правильном образе жизни.

Многие переходят на здоровое питание, отказываются от вредных привычек. По сегодняшней жизни уже можно оценивать, что женщина в возрасте 55 лет считается молодой, как мужчина в 60-летнем. Среднестатистический пенсионный возраст во многих странах является 60-65 лет. Дмитрий Медведев заявлял раньше, что государство вынесло предложение поднять пенсионный возраст, данный процесс будет постепенным и запустится с 2019 года.
 
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Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:00
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