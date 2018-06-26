Скворцова заявила, что повышение пенсионного возраста послужит залогом молодости

Глава Минздрава Вероника Скворцова выступила с заявлением, что правительство, опираясь на новую информацию о том, что нынешние работники выглядят моложе одногодок вышедших на пенсию. Как считает глава, 55-60 летних работающих людей рано списывать, опираясь на их активность. По словам Скворцовой, происходит усиленное омоложение людей со стороны психической активности. Общие сведения привели к тому, что в 2000-х годах человек в возрасте 50 лет имел те же результаты, что и 58-летний в 2010-х годах. Также она добавила, что у большинства людей идут изменения в представлениях о правильном образе жизни.Многие переходят на здоровое питание, отказываются от вредных привычек. По сегодняшней жизни уже можно оценивать, что женщина в возрасте 55 лет считается молодой, как мужчина в 60-летнем. Среднестатистический пенсионный возраст во многих странах является 60-65 лет. Дмитрий Медведев заявлял раньше, что государство вынесло предложение поднять пенсионный возраст, данный процесс будет постепенным и запустится с 2019 года.