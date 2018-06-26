Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось в сети

Еще в июне 2016 года состоялось тайное бракосочетание певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина, но недавно близкая подруга исполнительницы выложила редкий фотоснимок с церемонии, поздравив новоиспеченных мужа и жену с годовщиной. Сами супруги не стремятся выставлять на показ свои отношения и не дают комментариев в интервью о семейной жизни. Естественно новость о бракосочетании была неожиданной для всех их поклонников. Регистрация брака проходила в узком кругу, ну, а после молодые поехали в путешествие, в Грецию. По сети гуляет очень мало кадров со свадьбы Пелагеи и Ивана, только благодаря им поклонники смогли вычислить, в каком платье была артистка.Стоит отметить, что недавно молодые отмечали двухлетнюю годовщину брака. Катерина Гелайко близкая подруга семьи выставила тот самый архивный снимок с дня бракосочетания, кадр был сделан на фоне морских пейзажей. Поклонники тут же осыпали положительными комментариями и пожелали любви молодым. Так же добавим, что пара воспитывает дочь Таю. По словам певицы, девочка не похожа на нее. «Она не такая улыбчивая и веселая» - прокомментировала Пелагея.