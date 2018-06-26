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Медики рассказали, как негативные комментарии в соцсетях калечат психику

Ученые выяснили, что негатив в комментариях соцсетей, может довести человека до депрессивного состояния.

Медики рассказали, как негативные комментарии в соцсетях калечат психику


На этот раз «подопытными» ученых из Университета Питтсбурга были 1 179 респондентов в пределах 18-30 лет. Их протестировали на симптомы депрессии, наличие которых ученые сопоставляли с ответами участников об их положительных аспектах в социальных сетях.

Как оказалось, негатив из соцсетей не перекрывается никакими хорошими событиями там же. Многие хозяева аккаунтов болезненно реагируют на чужие фотоотчеты с яркими моментами чужой жизни, на негативные комментарии. Полученные отрицательные эмоции не могут сгладить даже какие-то приятные моменты или положительные комментарии в сетях.

Эксперты подсчитали, что даже 10%-ный рост негативизма от комментариев из соцсетей, увеличивает шанс развития депрессии на 1/5 часть.
 
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Общество / Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 04:00
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