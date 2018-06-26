Медики рассказали, как негативные комментарии в соцсетях калечат психику

На этот раз «подопытными» ученых из Университета Питтсбурга были 1 179 респондентов в пределах 18-30 лет. Их протестировали на симптомы депрессии, наличие которых ученые сопоставляли с ответами участников об их положительных аспектах в социальных сетях.Как оказалось, негатив из соцсетей не перекрывается никакими хорошими событиями там же. Многие хозяева аккаунтов болезненно реагируют на чужие фотоотчеты с яркими моментами чужой жизни, на негативные комментарии. Полученные отрицательные эмоции не могут сгладить даже какие-то приятные моменты или положительные комментарии в сетях.Эксперты подсчитали, что даже 10%-ный рост негативизма от комментариев из соцсетей, увеличивает шанс развития депрессии на 1/5 часть.