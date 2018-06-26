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Телескоп James Webb NASA используют для исследования Большого красного пятна Юпитера

Космический телескоп James Webb NASA будет использовать свои непревзойденные инфракрасные возможности для изучения Большого красного пятна Юпитера, проливающего новый свет на загадочный шторм и опираясь на данные, полученные с космического телескопа Hubble и других обсерваторий.

Телескоп James Webb NASA используют для исследования Большого красного пятна Юпитера


Знаменитый шторм Юпитера находится в списке целей телескопа Webb, выбранном учеными, которые помогли разработать невероятно сложный телескоп и среди первых, чтобы использовать его для наблюдения за Вселенной.

Ли Флетчер, старший научный сотрудник в области теории планет в Университете Лестера в Соединенном Королевстве, является ведущим ученым по наблюдениях телескопа James Webb за штормом Юпитера. Его команда является частью более масштабных усилий по изучению нескольких целей в нашей Солнечной системе с помощью Webb, возглавляемой астрономом Хайди Хаммел.

«Инфракрасная чувствительность Webb является прекрасным дополнением к исследованиям длинноволновых волн Большого красного пятна. Изображения Hubble выявили поразительные изменения в размере Большого красного пятна за многолетнюю жизнь миссии», - пояснил Хаммел.

Телескоп James Webb NASA используют для исследования Большого красного пятна Юпитера


Флетчер и его команда планируют использовать среднюю инфракрасную технику Webb (MIRI) для создания мультиспектральных карт Большого красного пятна и анализа его тепловых, химических и облачных структур. Ученые смогут наблюдать инфракрасные длины волн, которые могут пролить свет на то, что вызывает знаковый цвет пятна, что часто объясняется ультрафиолетовым излучением Солнца, взаимодействующим с азотом, серой и фосфорсодержащими химическими веществами, которые поднимаются из более глубокой атмосферы Юпитера мощными атмосферными токи внутри бури.

«Эти конкретные наблюдения покажут вертикальную структуру шторма, которая станет важным ограничением для численного моделирования метеорологии Юпитера. Если эти симуляции помогут объяснить, что Webb наблюдает в инфракрасном диапазоне, то мы будем на шаг ближе к пониманию того, как эти гигантские воронки так долго существуют», - пояснил Хаммел.
 
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:53
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