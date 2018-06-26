СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку инновационных наушников

Только на осень ожидается релиз AirPods 2-го, это будет разработка уже следующего поколения. Про данную модель Bloomberg уже сообщала, что оснастят новинку новым, функционально улучшенным беспроводным чипом - W2, так же, пользователям будет доступна активация ассистентки Apple через фразу - Hey Siri («Привет, Siri»), для этого не требуется непосредственного прикосновения к устройству. На текущий момент, вызов «умной» помощницы требует двойного касания корпуса AirPods.Ожидается, что AirPods 3-го поколения будет водостойкими и содержать систему шумоподавления. Брызги воды и капли дождя для аппарата не будут проблемой, но рисковать с полным погружением его в воду не стоит.Как сообщает агентство, для релиза «ушей» 2019 года, скорее всего, установят большую цену, чем на модель 2016-го, равную 159 долларов. Продолжается работа над модификацией нового зарядного чехла, который совместим с платформой беспроводной станции AirPower.