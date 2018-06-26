СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку инновационных наушников
Компанией Apple принято решение заняться разработками новой аудиотехники, это будут беспроводные наушники AirPods следующего, более совершенного поколения, так же уделено внимание обновлению линейки «умной» колонки HomePod и выдающих звук студийного качества накладных наушников. Анонсировать все новинки намечено на период следующего года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на достоверные источники.
Только на осень ожидается релиз AirPods 2-го, это будет разработка уже следующего поколения. Про данную модель Bloomberg уже сообщала, что оснастят новинку новым, функционально улучшенным беспроводным чипом - W2, так же, пользователям будет доступна активация ассистентки Apple через фразу - Hey Siri («Привет, Siri»), для этого не требуется непосредственного прикосновения к устройству. На текущий момент, вызов «умной» помощницы требует двойного касания корпуса AirPods.
Ожидается, что AirPods 3-го поколения будет водостойкими и содержать систему шумоподавления. Брызги воды и капли дождя для аппарата не будут проблемой, но рисковать с полным погружением его в воду не стоит.
Как сообщает агентство, для релиза «ушей» 2019 года, скорее всего, установят большую цену, чем на модель 2016-го, равную 159 долларов. Продолжается работа над модификацией нового зарядного чехла, который совместим с платформой беспроводной станции AirPower.