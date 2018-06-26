Ученые впервые воссоздали процесс формирования звездных кластеров

Современные симуляции следуют за облаком межзвездного газа диаметром 500 световых лет, прогнозируя эволюцию в 5 миллионов лет, вызванную турбулентностью, гравитацией и обратной связью от интенсивного радиационного давления, создаваемого массивными звездами в формирующих кластерах. Исследование показывает, как эти силы создают плотные нити, направляющие газ в то, что в конечном итоге становится супер-яркими кластерами звезд, которые могут сливаться с другими кластерами, образуя огромные шаровые скопления.«Большинство звезд в галактиках образуют члены звездных скоплений в плотных молекулярных облаках, поэтому один из самых основных вопросов в астрономии - это то, как кластеры, которые колеблются от сотен до миллионов звезд, формируются в самых разных условиях. Наши симуляции были тщательно разработаны, чтобы определить, является ли это универсальным процессом», - говорит Пудриц.Авторы запрограммировали данные для таких переменных, как давление газа, пространственная турбулентность и радиационная сила, в их моделирование, и позволяли ему работать с использованием ресурсов, в том числе SciNet, крупнейшего в Европе суперкомпьютерного центра.Спустя месяц программа превратилась в звездные кластеры, показывая, что исследователям удалось перепроектировать формирование звездных кластеров, сделав важный шаг к пониманию их формирования, которое уже давно является предметом дебатов среди астрофизиков.«Наша работа показывает, что, учитывая достаточно большую коллекцию газа, массивный звездный кластер является естественным результатом. Поскольку массивные звездные скопления прослеживают условия галактик, в которых они формируются, мы также можем использовать это знание для обратной инженерии условий в далекой вселенной», - говорит Говард.Многие ранее утверждали, что кластеры разных размеров и возрастов сформировались по-разному, считают авторы, но новое исследование показывает, что все они одинаковы. Моделирование показало, что результат зависит от исходного резервуара газа, который после турбулентности, силы тяжести и обратной связи выполнит свою работу, создаст кластеры звезд разных размеров в течение нескольких миллионов лет.