Москвичи увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса

В скором времени, в Московской области и в столице появится возможность лицезреть самое долгое в этом веке затмение естественного спутника Земли и великое противостояние планеты Марс. Данное событие состоится 27 июля, как сообщили в Московском планетарии.Красная планета будет очень близко расположена к Земле, что дает возможность хорошо разглядеть ее ландшафт в телескоп.