Неспособность распознать лица связана с нейробиологическим расстройством - ученые

«Наши результаты показывают, что нейронные аномалии у многих людей с DP более распространены, чем предлагали предыдущие исследования», - говорит старший автор Брэдли Дучайн, профессор психологических наук и наук о мозге в Дартмутском колледже. Дюшан работал в тесном контакте с Го Цзяюи, аспирантом в области психиатрии и умственного развития ДартмутаДля исследования команда Дартмута использовала функциональную МРТ для измерения реакции мозга на видеоролики, показывающие лица, объекты, скремблированные объекты, сцены и тела. Затем они сравнили эти ответы у 22 человек с прозопагнозией развития и 25 контрольных участников, чтобы определить, какие регионы в системе обработки лица могут быть ненормальными, и могут ли какие-либо регионы, реагирующие преимущественно на сцены, тела или объекты, реагировать аномально на прозопомагнозмы развития.Полученные данные показали, что DP уменьшили ответы на лица, но нормальные ответы на объекты, сцены и тела во всех 12 областях, чувствительных к лицу.В исследовании также рассматривалось, как DP реагировали на визуальные категории, такие как области сцены, области тела и области объектов. Исследователи оценили, насколько сильно настроенная кортикальная область относится к определенной категории; если кора не развивается должным образом, возникают поведенческие дефициты. По сравнению с контрольными органами, испытуемые с DP резко сократили свои ответы на сцены и незначительные сокращения их ответов на органы.«Участники исследования с прозопомагнозией развития уменьшили ответы не только на лица, но и на области сцены и области тела. Наши результаты показывают, что большинство случаев прозопагнозии развития не вызваны отсутствием опыта лиц во время развития, а вместо этого более широкая нейробиологическая причина, которая затрагивает все три типа областей. Наши результаты показывают, что дефицит в области лица, области сцены и области тела может быть связан с широким районом коры, который не развился должным образом», - объяснил Дюшайн.«Другими словами, эти области не были правильно связаны с проводкой во время разработки», - добавил он.