Счастливый отец: Дмитрий Шепелев увез 5-летнего сына в Италию

На днях известный телеведущий Дмитрий Шепелев порадовал своих поклонников веселым рассказом об их путешествии во Флоренции вместе с 5-летним сынишкой Платоном. Ко всему сожалению Дмитрий очень редко радует фанатов фотоснимками с ребенком, но на сей раз подписчики остались довольны. Ведущий выложил не только фотографии, но и рассказ о том, как папа и сын исследуют достопримечательности Италии.«Прогуливаемся по Флоренции. С трепетом рассказываю сыну о городе; о статуе Давида; о куполе Дуомо. Внимание не заостренно.« Пап, а съедим по 2 порции мороженого». Закончилась наша экскурсия. «Ну, хорошо!»Выбрал он арбузное и лимонное.- Дашь укусить?И помню, как в детстве, даешь попробовать взрослому, а он кусает огромными зубами, что половины мороженого нет сразу. А сейчас уже взрослый я - лизнул лимонное, а малыш чуть сдерживается, чтоб не заплакать.- Ты чего?-... половину съел...-Я же совсем немного!»Чтобы ребенок перестал горевать, отец предложил пойти поглядеть на дикого кабана, который может исполнять мечты и к тому же взять еще мороженого, он естественно согласился, но в том случае если поедет на плечах у папы. Шепелев выложил фото и прокомментировал, как сильно любит сынишку. Пост набрал множество "лайков" и добрых комментариев.