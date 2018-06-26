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Счастливый отец: Дмитрий Шепелев увез 5-летнего сына в Италию

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал том, как весело проводит отпуск с сыном.

Счастливый отец: Дмитрий Шепелев увез 5-летнего сына в Италию


На днях известный телеведущий Дмитрий Шепелев порадовал своих поклонников веселым рассказом об их путешествии во Флоренции вместе с 5-летним сынишкой Платоном. Ко всему сожалению Дмитрий очень редко радует фанатов фотоснимками с ребенком, но на сей раз подписчики остались довольны. Ведущий выложил не только фотографии, но и рассказ о том, как папа и сын исследуют достопримечательности Италии.
«Прогуливаемся по Флоренции. С трепетом рассказываю сыну о городе; о статуе Давида; о куполе Дуомо. Внимание не заостренно.

« Пап, а съедим по 2 порции мороженого». Закончилась наша экскурсия. «Ну, хорошо!»
Выбрал он арбузное и лимонное.
- Дашь укусить?
И помню, как в детстве, даешь попробовать взрослому, а он кусает огромными зубами, что половины мороженого нет сразу. А сейчас уже взрослый я - лизнул лимонное, а малыш чуть сдерживается, чтоб не заплакать.
- Ты чего?
-... половину съел...
-Я же совсем немного!»

Чтобы ребенок перестал горевать, отец предложил пойти поглядеть на дикого кабана, который может исполнять мечты и к тому же взять еще мороженого, он естественно согласился, но в том случае если поедет на плечах у папы. Шепелев выложил фото и прокомментировал, как сильно любит сынишку. Пост набрал множество "лайков" и добрых комментариев.
 
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Общество / Наука / ШоуБиз
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 05:00
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