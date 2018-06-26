Медики рассказали, как мята поможет быстро укрепить здоровье

Большинство привыкло мятой усиливать или подчеркивать вкус чего-либо. Но, как рассказали медики, это растение способно оказать неоценимую пользу. Так, мятное масло помогает при многих проблемах с желудком, облегчает работу кишечника. Особенно свежая мята пригодиться при тошноте, рвоте и головной боли.Следует помнить, что при респираторной инфекции сильный аромат мяты пробьет застойные явления в носу, бронхах и легких. Она уберет раздражение, провоцирующее хронический кашель. Кроме того, астматикам полезно регулярно использовать мяту, ведь она оказывает расслабляющее действие.Но и это еще не все. Медики также советуют использовать растение, когда есть чувство усталости или депрессии: ее сильный запах стимулирует работу головного мозга и повышение уровня энергии. Мятой можно предотвратить прибавку в весе, наладить память. Мятное масло, которое является отличным антисептиком, можно очищать кожу.Недавние работы специалистов выявили способность мяты выделять ферменты, которые помогут в лечении опухолей, а также в их профилактике.