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Медики рассказали, как мята поможет быстро укрепить здоровье

Популярное и распространенное растение не только придает вкус чаю. Мята может помочь и с лишним весом бороться, и память наладить.

Медики рассказали, как мята поможет быстро укрепить здоровье


Большинство привыкло мятой усиливать или подчеркивать вкус чего-либо. Но, как рассказали медики, это растение способно оказать неоценимую пользу. Так, мятное масло помогает при многих проблемах с желудком, облегчает работу кишечника. Особенно свежая мята пригодиться при тошноте, рвоте и головной боли.

Следует помнить, что при респираторной инфекции сильный аромат мяты пробьет застойные явления в носу, бронхах и легких. Она уберет раздражение, провоцирующее хронический кашель. Кроме того, астматикам полезно регулярно использовать мяту, ведь она оказывает расслабляющее действие.

Медики рассказали, как мята поможет быстро укрепить здоровье


Но и это еще не все. Медики также советуют использовать растение, когда есть чувство усталости или депрессии: ее сильный запах стимулирует работу головного мозга и повышение уровня энергии. Мятой можно предотвратить прибавку в весе, наладить память. Мятное масло, которое является отличным антисептиком, можно очищать кожу.

Недавние работы специалистов выявили способность мяты выделять ферменты, которые помогут в лечении опухолей, а также в их профилактике.
 
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Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 03:00
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