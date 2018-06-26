Супруг Ларисы Гузеевой уехал в Болгарию
Супруг Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров уехал отдыхать в Болгарию.
Известная телеведущая Лариса Гузеева разъехалась с супругом. На данный момент Игорь Бухаров отдыхает в Болгарии со своей тещей, но сама Гузеева не планирует свой отпуск. Поклонники пары заволновались – не является ли это поводом развода? Супруги состоят в браке уже около 20 лет. Большинство фанатов считают пару идеальной, хотя их отношения довольно часто были напряженными.
В прошлом году Гузеева уже сообщала, что они оказались на грани развода. По ее словам: - «Наша пара переживает тяжелый период, но мы научились во всем разбираться, развода не будет». Поклонники очень эмоционально отреагировали на признания Гузеевой и верят, что кризис будет преодолен. Как сообщили соседи знаменитой пары по-курортному поселку Равда, Бухаров все время находится со своей тещей.
Сама актриса не особо комментирует отношения с супругом. Пару недель назад она сообщила в своем Instagram аккаунте, что абсолютно не устала и не хочет ехать отдыхать. Вполне вероятно, что пара разлучилась не из - за ссор, учитывая то, что Бухаров проводит отпуск в компании тещи, но фанаты очень переживают за них, особенно если учитывать предыдущие разногласия. Стоит отметить, что Гузееву часто видят в компании седовласого мужчины, именно он сопровождал ее на похоронах Станислава Говорухина.
Поклонники утверждают, что спутник Ларисы является ее телохранителем.
Известная телеведущая Лариса Гузеева разъехалась с супругом. На данный момент Игорь Бухаров отдыхает в Болгарии со своей тещей, но сама Гузеева не планирует свой отпуск. Поклонники пары заволновались – не является ли это поводом развода? Супруги состоят в браке уже около 20 лет. Большинство фанатов считают пару идеальной, хотя их отношения довольно часто были напряженными.
В прошлом году Гузеева уже сообщала, что они оказались на грани развода. По ее словам: - «Наша пара переживает тяжелый период, но мы научились во всем разбираться, развода не будет». Поклонники очень эмоционально отреагировали на признания Гузеевой и верят, что кризис будет преодолен. Как сообщили соседи знаменитой пары по-курортному поселку Равда, Бухаров все время находится со своей тещей.
Сама актриса не особо комментирует отношения с супругом. Пару недель назад она сообщила в своем Instagram аккаунте, что абсолютно не устала и не хочет ехать отдыхать. Вполне вероятно, что пара разлучилась не из - за ссор, учитывая то, что Бухаров проводит отпуск в компании тещи, но фанаты очень переживают за них, особенно если учитывать предыдущие разногласия. Стоит отметить, что Гузееву часто видят в компании седовласого мужчины, именно он сопровождал ее на похоронах Станислава Говорухина.
Поклонники утверждают, что спутник Ларисы является ее телохранителем.