АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Супруг Ларисы Гузеевой уехал в Болгарию

Супруг Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров уехал отдыхать в Болгарию.

Супруг Ларисы Гузеевой уехал в Болгарию


Известная телеведущая Лариса Гузеева разъехалась с супругом. На данный момент Игорь Бухаров отдыхает в Болгарии со своей тещей, но сама Гузеева не планирует свой отпуск. Поклонники пары заволновались – не является ли это поводом развода? Супруги состоят в браке уже около 20 лет. Большинство фанатов считают пару идеальной, хотя их отношения довольно часто были напряженными.

В прошлом году Гузеева уже сообщала, что они оказались на грани развода. По ее словам: - «Наша пара переживает тяжелый период, но мы научились во всем разбираться, развода не будет». Поклонники очень эмоционально отреагировали на признания Гузеевой и верят, что кризис будет преодолен. Как сообщили соседи знаменитой пары по-курортному поселку Равда, Бухаров все время находится со своей тещей.

Сама актриса не особо комментирует отношения с супругом. Пару недель назад она сообщила в своем Instagram аккаунте, что абсолютно не устала и не хочет ехать отдыхать. Вполне вероятно, что пара разлучилась не из - за ссор, учитывая то, что Бухаров проводит отпуск в компании тещи, но фанаты очень переживают за них, особенно если учитывать предыдущие разногласия. Стоит отметить, что Гузееву часто видят в компании седовласого мужчины, именно он сопровождал ее на похоронах Станислава Говорухина.

Поклонники утверждают, что спутник Ларисы является ее телохранителем.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 02:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое
Просмотреть все новости