Супруг Ларисы Гузеевой уехал в Болгарию

Известная телеведущая Лариса Гузеева разъехалась с супругом. На данный момент Игорь Бухаров отдыхает в Болгарии со своей тещей, но сама Гузеева не планирует свой отпуск. Поклонники пары заволновались – не является ли это поводом развода? Супруги состоят в браке уже около 20 лет. Большинство фанатов считают пару идеальной, хотя их отношения довольно часто были напряженными.В прошлом году Гузеева уже сообщала, что они оказались на грани развода. По ее словам: - «Наша пара переживает тяжелый период, но мы научились во всем разбираться, развода не будет». Поклонники очень эмоционально отреагировали на признания Гузеевой и верят, что кризис будет преодолен. Как сообщили соседи знаменитой пары по-курортному поселку Равда, Бухаров все время находится со своей тещей.Сама актриса не особо комментирует отношения с супругом. Пару недель назад она сообщила в своем Instagram аккаунте, что абсолютно не устала и не хочет ехать отдыхать. Вполне вероятно, что пара разлучилась не из - за ссор, учитывая то, что Бухаров проводит отпуск в компании тещи, но фанаты очень переживают за них, особенно если учитывать предыдущие разногласия. Стоит отметить, что Гузееву часто видят в компании седовласого мужчины, именно он сопровождал ее на похоронах Станислава Говорухина.Поклонники утверждают, что спутник Ларисы является ее телохранителем.