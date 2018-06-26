Жительница Монако показала, как неприглядно Вика Боня выглядит на самом деле

«Я тоже живу в Монако и встречаю Боню каждый раз и хочу сказать, что она НЕУЗНАВАЕМАЯ) я, как водится, делаю вид, что она никто, как и есть на самом деле! А вот фото моей знакомой с ней и из ее профиля», - пишет соседка Бони и выкладывает снимок, где Вика выглядит действительно неприглядно.

Не исключение и бывшая участница Дома-2, а ныне ведущая Виктория Боня. Аккаунт девушки пестрит запоминающимися и яркими снимками.Но, оказалось, что на самом деле внешность Виктории далека от таких идеальных образов. Накануне в интернет попало признание девушки из Монако, видевшей, как Боня на самом деле выглядит.