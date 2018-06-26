АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Жительница Монако показала, как неприглядно Вика Боня выглядит на самом деле

Естественно, что многие представители шоу-бизнеса ретушируют свои фотографии перед публикациями в социальных сетях.

Не исключение и бывшая участница Дома-2, а ныне ведущая Виктория Боня. Аккаунт девушки пестрит запоминающимися и яркими снимками.

Жительница Монако показала, как неприглядно Вика Боня выглядит на самом деле

Но, оказалось, что на самом деле внешность Виктории далека от таких идеальных образов. Накануне в интернет попало признание девушки из Монако, видевшей, как Боня на самом деле выглядит.

«Я тоже живу в Монако и встречаю Боню каждый раз и хочу сказать, что она НЕУЗНАВАЕМАЯ) я, как водится, делаю вид, что она никто, как и есть на самом деле! А вот фото моей знакомой с ней и из ее профиля», - пишет соседка Бони и выкладывает снимок, где Вика выглядит действительно неприглядно.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое
Просмотреть все новости