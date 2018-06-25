АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

"Арбитр — чудак": Самедов назвал странным судейство на игре Россия — Уругвай

Судья из Сенегала Маланг Дьедиу удалил нашего защитника Игоря Смольникова, а также не стал смотреть повтор в ситуации, когда сфолили на Артёме Дзюбе.

Полузащитник сборной России Александр Самедов назвал странными многие решения арбитра в матче Уругвая и России.

"Арбитр — чудак": Самедов назвал странным судейство на игре Россия — Уругвай

"Мне показались странными некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр — чудак, как-то всё воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается. Забавно", — заявил Самедов после матча.


По мнению Александра, некоторых жёлтых карточек "можно было избежать" — к примеру, одну Игорю Смольникову точно.

Напомним, наша сборная в матче группового этапа в Самаре проиграла сборной Уругвая со счётом 0:3. Судил встречу сенегальский арбитр Маланг Дьедиу. За жёлтые карточки он удалил Игоря Смольникова и не стал смотреть повтор в ситуации, связанной с нарушением на Артёме Дзюбе в чужой штрафной площади.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Спорт
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 22:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое
Просмотреть все новости