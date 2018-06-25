"Арбитр — чудак": Самедов назвал странным судейство на игре Россия — Уругвай

"Мне показались странными некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр — чудак, как-то всё воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается. Забавно", — заявил Самедов после матча.

Полузащитник сборной России Александр Самедов назвал странными многие решения арбитра в матче Уругвая и России.По мнению Александра, некоторых жёлтых карточек "можно было избежать" — к примеру, одну Игорю Смольникову точно.Напомним, наша сборная в матче группового этапа в Самаре проиграла сборной Уругвая со счётом 0:3. Судил встречу сенегальский арбитр Маланг Дьедиу. За жёлтые карточки он удалил Игоря Смольникова и не стал смотреть повтор в ситуации, связанной с нарушением на Артёме Дзюбе в чужой штрафной площади.