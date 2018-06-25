АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Торпеда академика Сахарова: Гиперцунами накроет США и Европу

Член-корреспондент Академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков агентству НСН сказал, что развитие идеи академика Андрея Сахарова даст возможность создать торпеду, которая инициирует огромное цунами.

Он отметил, что угрозой Соединенным Штатам можно использовать их слабость — континентальную геологическую уязвимость.

Торпеда академика Сахарова: Гиперцунами накроет США и Европу

"США сидят на пороховой бочке — их раскалывает срединно-американский континентальный разлом, к тому же у них есть супервулкан Йеллоустон. При ударах сотнями мегатонн по этому вулкану США прекратят своё существование. Ещё можно применить способ, как предложил академик Сахаров: это взрывы сверхбольшой мощности в расчётных точках вдоль Атлантического океана на больших глубинах около американского побережья. Эти взрывы приведут к появлению гиперцунами высотой 400–500, а может и больше метров. Естественно, всё смоет на расстоянии тысячи километров. США будут уничтожены", — говорит Сивков.

По его словам, таким же цунами накроет и побережье Европы. Аналитик утверждает, что при этом такая торпеда почти не перехватываема, ведь систем ПРО для неё нет.

Торпеда академика Сахарова: Гиперцунами накроет США и Европу

"Потому что она идёт под водой. Она должна быть ядерной, это позволит ей идти на скорости 200 км/ч. Её поражение обычными средствами противолодочной борьбы невозможно. Обеспечить поражение атомной торпедой тоже будет сложно, потому что торпеда будет маневрировать", — отмечает эксперт.

Напомним, во время послания Федсобранию президент Владимир Путин представил беспилотный подводный аппарат, который перемещается на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок и кораблей.

Торпеда академика Сахарова: Гиперцунами накроет США и Европу

Сегодня один из авторов торпедного оружия Шамиль Алиев сказал, что в нашей стране могут вернуться к идее академика Сахарова и создать сверхмощную торпеду, которая будет иметь ядерный боезаряд.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:53
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое
Просмотреть все новости