Торпеда академика Сахарова: Гиперцунами накроет США и Европу

"США сидят на пороховой бочке — их раскалывает срединно-американский континентальный разлом, к тому же у них есть супервулкан Йеллоустон. При ударах сотнями мегатонн по этому вулкану США прекратят своё существование. Ещё можно применить способ, как предложил академик Сахаров: это взрывы сверхбольшой мощности в расчётных точках вдоль Атлантического океана на больших глубинах около американского побережья. Эти взрывы приведут к появлению гиперцунами высотой 400–500, а может и больше метров. Естественно, всё смоет на расстоянии тысячи километров. США будут уничтожены", — говорит Сивков.

"Потому что она идёт под водой. Она должна быть ядерной, это позволит ей идти на скорости 200 км/ч. Её поражение обычными средствами противолодочной борьбы невозможно. Обеспечить поражение атомной торпедой тоже будет сложно, потому что торпеда будет маневрировать", — отмечает эксперт.

Он отметил, что угрозой Соединенным Штатам можно использовать их слабость — континентальную геологическую уязвимость.По его словам, таким же цунами накроет и побережье Европы. Аналитик утверждает, что при этом такая торпеда почти не перехватываема, ведь систем ПРО для неё нет.Напомним, во время послания Федсобранию президент Владимир Путин представил беспилотный подводный аппарат, который перемещается на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок и кораблей.Сегодня один из авторов торпедного оружия Шамиль Алиев сказал, что в нашей стране могут вернуться к идее академика Сахарова и создать сверхмощную торпеду, которая будет иметь ядерный боезаряд.