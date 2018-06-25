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Том Холланд сообщил название второй части фильма «Человек-паук»

На своей странице в социальной сети Instagram актер Том Холланд якобы случайно сообщил название следующего фильма о супергерое Человеке-пауке. Это уже не первый случай, при этом не только с Холландом, и в целом можно сделать вывод, что происходит это для появления ажиотажа вокруг проектов Marvel.

Том Холланд сообщил название второй части фильма «Человек-паук»


Как бы там ни было, большое количество людей ждут подробностей об этом фильме, поэтому «слив» информации не влияет на его популярность.

В Instagram Холланд, он же Питер Паркер, опубликовал видео, на котором показал планшет со сценарием к новому фильму. Там же было указано название проекта, которое звучит как «Человек-паук: Вдали от дома». Сам актер утверждает, что картина покажется немного странной из-за прошедших событий в первой части «Войны бесконечности».

Том Холланд сообщил название второй части фильма «Человек-паук»


Известно также, что события второй части франшизы «Человек-паук» будут происходить в Лондоне. Антигероя может сыграть Джейк Джилленхол, с которым студия уже активно ведет переговоры. Режиссер не изменился. Им остается Джон Уоттс, работавший над первой картиной.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:08
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