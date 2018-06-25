Том Холланд сообщил название второй части фильма «Человек-паук»

Как бы там ни было, большое количество людей ждут подробностей об этом фильме, поэтому «слив» информации не влияет на его популярность.В Instagram Холланд, он же Питер Паркер, опубликовал видео, на котором показал планшет со сценарием к новому фильму. Там же было указано название проекта, которое звучит как «Человек-паук: Вдали от дома». Сам актер утверждает, что картина покажется немного странной из-за прошедших событий в первой части «Войны бесконечности».Известно также, что события второй части франшизы «Человек-паук» будут происходить в Лондоне. Антигероя может сыграть Джейк Джилленхол, с которым студия уже активно ведет переговоры. Режиссер не изменился. Им остается Джон Уоттс, работавший над первой картиной.