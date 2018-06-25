Шустрый НЛО промелькнул на канале WKBW во время прогноза погоды

Что это такое? Кто-нибудь, кроме меня, видео это?

Что-то они разлетались в прямом эфире, не находите?...

От неожиданности телеведущий-метеоролог Энди Паркер тут же воскликнули с присущим ему юмором высказал несколько версий увиденного, одной из которой - был НЛО.Энди Паркер предположил, что это могла быть звезда, но не упавшая, а взлетевшая, что не возможно в принципе. Далее метеоролог сказал о взлёте сверхреактивного самолёта и последнее предположение было о шустром НЛО, при этом Энди Паркер вспомнил, как совсем недавно на другом канале «Орегон» во время передачи новостей пропустили на экране «летающую тарелку»Впрочем, скептики полагают, что промелькнувший предмет мог оказаться следом от фейерверка или же сбоем в работе видеокамеры телеканала.