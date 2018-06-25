Шустрый НЛО промелькнул на канале WKBW во время прогноза погоды
На канале WKBW во время прогноза погоды телезрители стали свидетелями промелькнувшего на экране яркого предмета, по всем признакам напоминающего НЛО.
От неожиданности телеведущий-метеоролог Энди Паркер тут же воскликнул
и с присущим ему юмором высказал несколько версий увиденного, одной из которой - был НЛО.
Энди Паркер предположил, что это могла быть звезда, но не упавшая, а взлетевшая, что не возможно в принципе. Далее метеоролог сказал о взлёте сверхреактивного самолёта и последнее предположение было о шустром НЛО, при этом Энди Паркер вспомнил, как совсем недавно на другом канале «Орегон» во время передачи новостей пропустили на экране «летающую тарелку»
Впрочем, скептики полагают, что промелькнувший предмет мог оказаться следом от фейерверка или же сбоем в работе видеокамеры телеканала.
От неожиданности телеведущий-метеоролог Энди Паркер тут же воскликнул
Что это такое? Кто-нибудь, кроме меня, видео это?
и с присущим ему юмором высказал несколько версий увиденного, одной из которой - был НЛО.
Энди Паркер предположил, что это могла быть звезда, но не упавшая, а взлетевшая, что не возможно в принципе. Далее метеоролог сказал о взлёте сверхреактивного самолёта и последнее предположение было о шустром НЛО, при этом Энди Паркер вспомнил, как совсем недавно на другом канале «Орегон» во время передачи новостей пропустили на экране «летающую тарелку»
Что-то они разлетались в прямом эфире, не находите?...
Впрочем, скептики полагают, что промелькнувший предмет мог оказаться следом от фейерверка или же сбоем в работе видеокамеры телеканала.
Общество
Добавил: Инна Вчера, 19:32