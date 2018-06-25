Ученые изобрели «электрически мертвую» воду

Способность воды растворять в себе множество различных элементов уникально, подчеркивают физики, считающие, что физические свойства воды связаны с ее дипольным электрическим моментом, когда положительные и отрицательные молекулы формируют необычную структуру. Ученых интересовало, как меняются свойства воды при деформации ее молекулярной структуры.Физики провели ряд экспериментов, изменив свойства жидкости при смещении ее поля на дистанцию в 2 нанометра. Тогда вода практически полностью теряла свои удивительные свойства. Исследование воды позволяет предположить, какими были ДНК и состав первых клеток на Земле.