Ученые изобрели «электрически мертвую» воду

Российско-британская команда нобелевских лауреатов Манчестерского университета создала "электрически мертвую" воду, которая потеряла свои уникальные растворяющие свойства. Изучение воды невероятно важно для понимания процессов формирования биологических клеток, пишет портал Science.
Способность воды растворять в себе множество различных элементов уникально, подчеркивают физики, считающие, что физические свойства воды связаны с ее дипольным электрическим моментом, когда положительные и отрицательные молекулы формируют необычную структуру. Ученых интересовало, как меняются свойства воды при деформации ее молекулярной структуры.
Физики провели ряд экспериментов, изменив свойства жидкости при смещении ее поля на дистанцию в 2 нанометра. Тогда вода практически полностью теряла свои удивительные свойства. Исследование воды позволяет предположить, какими были ДНК и состав первых клеток на Земле.