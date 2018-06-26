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«Мир Юрского периода 2» стал лидером проката в США

В американском прокате картина «Мир Юрского периода 2» смогла занять лидирующую позицию. Тем не менее, проект не смог преодолеть показатель первой части. Сообщается, что за первый уик-энд второй фильм собрал 150 млн. долларов, тогда как первая часть в этот период заработала 200 млн.

«Мир Юрского периода 2» стал лидером проката в США


Несмотря на это, в европейском прокате лента показала себя еще лучше, хотя сборы все же были меньше, чем у первого фильма. Таким образом, мировые кассовые сборы картины «Мир Юрского периода 2» достигли отметки в 711 млн. долларов.

Второе место занимает мультфильм «Суперсемейка 2». В домашнем прокате проект Pixar собрал 80,9 млн. долларов, а в мировом турне удалось заработать 500 млн. долларов. Стоит отметить, что это уже вторая неделя показов. Также нужно понимать, что впереди еще прокат в Китае.

На третьем месте оказался проект «8 подруг Оушена». В США сборы составили 11,6 млн. долларов, а в остальном мире данный показатель остановился на отметке в 170 млн.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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