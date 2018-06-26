«Мир Юрского периода 2» стал лидером проката в США

Несмотря на это, в европейском прокате лента показала себя еще лучше, хотя сборы все же были меньше, чем у первого фильма. Таким образом, мировые кассовые сборы картины «Мир Юрского периода 2» достигли отметки в 711 млн. долларов.Второе место занимает мультфильм «Суперсемейка 2». В домашнем прокате проект Pixar собрал 80,9 млн. долларов, а в мировом турне удалось заработать 500 млн. долларов. Стоит отметить, что это уже вторая неделя показов. Также нужно понимать, что впереди еще прокат в Китае.На третьем месте оказался проект «8 подруг Оушена». В США сборы составили 11,6 млн. долларов, а в остальном мире данный показатель остановился на отметке в 170 млн.