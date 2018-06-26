АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Xiaomi предлагает купить деревянные настенные часы

Китайская корпорация Xiaomi сообщила о выходе деревянных настенных часов. Устройство стоит 31 доллар. Стоит отметить, что за последнее время это уже не первый гаджет, который не относится к сегменту смартфонов.

Xiaomi предлагает купить деревянные настенные часы


Устройство называется Xiaomi Wooden Digital Wall Clock. С виду это обычные деревянные часы без каких-либо цифровых электронных блоков. Они сделаны в традиционном стиле из цельного куска дерева. По мнению экспертов, стоимость гаджета такая высокая именно из-за материала.

Диаметр циферблата составляет 24 сантиметра, а толщина дерева 3,8 сантиметра. Разработчики сделали переднюю часть Wooden Digital Wall Clock вогнутой, чтобы при падении или лежании на ней стрелки часов не ломались. В целом разработка обладает довольно минималистичным дизайном и простой конфигурацией.

Работает устройство на основе батареек типа АА.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое
Просмотреть все новости