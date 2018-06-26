Xiaomi предлагает купить деревянные настенные часы

Устройство называется Xiaomi Wooden Digital Wall Clock. С виду это обычные деревянные часы без каких-либо цифровых электронных блоков. Они сделаны в традиционном стиле из цельного куска дерева. По мнению экспертов, стоимость гаджета такая высокая именно из-за материала.Диаметр циферблата составляет 24 сантиметра, а толщина дерева 3,8 сантиметра. Разработчики сделали переднюю часть Wooden Digital Wall Clock вогнутой, чтобы при падении или лежании на ней стрелки часов не ломались. В целом разработка обладает довольно минималистичным дизайном и простой конфигурацией.Работает устройство на основе батареек типа АА.