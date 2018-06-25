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Стала известна максимальная цена смартфона Meizu 16

В Сети были опубликованы данные о стоимости будущего смартфона Meizu 16. Представители издания GSM Arena сообщают, что цена на самую топовую версию этой модели будет составлять 615 долларов.

Стала известна максимальная цена смартфона Meizu 16


Ранее руководитель китайской компании Meizu Джек Вонг неоднократно давал информацию касательно развития проекта по разработке нового смартфона Meizu 16. Тем не менее, данные о стоимости аппарата в Сети появились впервые. Несмотря на то, что уже известна максимальная цена девайса, до сих пор остается загадкой, какое оснащение за такие деньги получит пользователь.

Как бы там ни было, более точная информация будет обнародована уже в конце текущего лета, когда Meizu 16 представят официально.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45
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