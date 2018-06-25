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В Швеции начинается чипирование населения для «упрощения жизни»

В Швеции начинается повсеместное чипирование граждан, проходящее на добровольной основе. Считается, что подкожная микросхема позволит изменить жизнь к лучшему, информирует портал Science Alert.

В Швеции начинается чипирование населения для «упрощения жизни»


Свыше 3,5 тыс. человек самостоятельно записались на добровольное чипирование, когда под кожу вводится RFID-чип, способный сочетать в себе платежные средства, проездные билеты, ключи от квартиры или офиса. Чип вживляется пистолетом между большим пальцем и указательным. Ученые подчеркивают, что шведы по своей природе настроены на общественные цели, когда наука и технология позволяет значительно упрощать решение повседневных вопросов.

Шведские социологи Университета Лунда предполагают, что внедрение чипов приоткроет дверь в "цифровой век" для человечества, ускорив темпы прироста экономики и упростив решение бытовых проблем. Эксперты предрекают вхождение Швеции в группу цифровых стран в середине текущего века.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 22:30
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