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Новая модель дрона «DRAGON» может произвольно менять свою форму

Особенность нового уникального дрона-«дракона»заключается в его возможности как растягиваться, таки совершать разного вида упражнения из акробатических трюков. Авторы технологической разработки - ученые Токийского университета в Японии.

«Дракона» собрали одновременно из ряда конструктивно зависимых модулей, при этом каждым последним используется толкатель, способный менять направление движения. Свойства дрона позволяют ему растягиваться и сжиматься, а в случае попадания в условия с тесными препятствиями – он может даже искривляться. Названа разработка учеными – DRAGON. Он ловко научен переключать модули, а возможности его «тела» позволяют протиснуться в отверстия совсем компактных размеров, в случае обнаружения подобной преграды на пути.

Новая модель дрона «DRAGON» может произвольно менять свою форму


На этапах внедрения, у нестандартного дрона насчитывается только несколько отдельно расположенных модулей, но авторами проекта планируется его удлинить, увеличив конструкцию до 12 модулей. Также, у последних появится возможность переключения толкателей каждый отдельно. Пока у DRAGONа есть ограничение, представленное временем заряда, хватает которого пока всего минуты на три.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:15
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