Новая модель дрона «DRAGON» может произвольно менять свою форму

«Дракона» собрали одновременно из ряда конструктивно зависимых модулей, при этом каждым последним используется толкатель, способный менять направление движения. Свойства дрона позволяют ему растягиваться и сжиматься, а в случае попадания в условия с тесными препятствиями – он может даже искривляться. Названа разработка учеными – DRAGON. Он ловко научен переключать модули, а возможности его «тела» позволяют протиснуться в отверстия совсем компактных размеров, в случае обнаружения подобной преграды на пути.На этапах внедрения, у нестандартного дрона насчитывается только несколько отдельно расположенных модулей, но авторами проекта планируется его удлинить, увеличив конструкцию до 12 модулей. Также, у последних появится возможность переключения толкателей каждый отдельно. Пока у DRAGONа есть ограничение, представленное временем заряда, хватает которого пока всего минуты на три.