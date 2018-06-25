Ученые определили, как мужчина способен завоевать любую женщину
Американский антрополог из Университета Рутгерса перечислила качества, которые позволят мужчинам завоевать любую женщину на планете. Эксперт убежден, все дамы любой национальной принадлежности ищут в мужчинах одно и тоже, пишет Psychology Today.
Антрополог убежден, что женщинам нравятся мужчины с высоко расположенными бровями, широкой улыбкой и прямым взглядом, когда представитель сильного пола смотрит прямо в глаза собеседнику. Такие мужчины располагают к себе любых дам. Одновременно эксперт не советовала низким мужчинам выбирать себе в партнерши высоких женщин, с которыми шанс составить прекрасную пару чрезвычайно мал.
Третий способ найти себе комфортную партнершу - искать женщин на несколько лет себя старше. Согласно данным нескольких экспериментов, в отношениях с дамами, которые заметно моложе мужчин, представители сильной половины человечества ощущают себя несчастными, испытывая регулярный стресс.