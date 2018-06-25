Ученые определили, как мужчина способен завоевать любую женщину

Антрополог убежден, что женщинам нравятся мужчины с высоко расположенными бровями, широкой улыбкой и прямым взглядом, когда представитель сильного пола смотрит прямо в глаза собеседнику. Такие мужчины располагают к себе любых дам. Одновременно эксперт не советовала низким мужчинам выбирать себе в партнерши высоких женщин, с которыми шанс составить прекрасную пару чрезвычайно мал.Третий способ найти себе комфортную партнершу - искать женщин на несколько лет себя старше. Согласно данным нескольких экспериментов, в отношениях с дамами, которые заметно моложе мужчин, представители сильной половины человечества ощущают себя несчастными, испытывая регулярный стресс.