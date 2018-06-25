Синдром больного здания: можно ли его победить

По его словам, специалисты в США потратили уйму времени и средств, начиная с 80-х годов прошлого столетия, чтобы выяснить конкретную причину проявления синдрома, который, кстати, был принят ВОЗ в перечень заболеваний еще в 1982 году.Со временем страсти по синдрому в Америке успокоились, а в Европе – наоборот, начались. В Дании, Швеции, Финляндии ученые активно пытаются определить, откуда синдром берется и как с ним бороться.Выяснить удалось вот что. Болезненное состояние человека в «больных» зданиях вызывают микотоксины и летучие органические соединения. Чаще всего они появляются в зданиях с повышенной влажностью. Бороться предлагают так: установить воздухоочиститель, чаще чистить фильтры кондиционеров, чаще проветривать помещение и по возможности, озеленить его комнатными растениями.