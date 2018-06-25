АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Синдром больного здания: можно ли его победить

Синдромом больного здания называют болезненное, дискомфортное состояние человека в определенных помещениях. Можно ли победить синдром, рассказал американский ученый, профессор Алан Хедж.

Синдром больного здания: можно ли его победить


По его словам, специалисты в США потратили уйму времени и средств, начиная с 80-х годов прошлого столетия, чтобы выяснить конкретную причину проявления синдрома, который, кстати, был принят ВОЗ в перечень заболеваний еще в 1982 году.
Со временем страсти по синдрому в Америке успокоились, а в Европе – наоборот, начались. В Дании, Швеции, Финляндии ученые активно пытаются определить, откуда синдром берется и как с ним бороться.

Выяснить удалось вот что. Болезненное состояние человека в «больных» зданиях вызывают микотоксины и летучие органические соединения. Чаще всего они появляются в зданиях с повышенной влажностью. Бороться предлагают так: установить воздухоочиститель, чаще чистить фильтры кондиционеров, чаще проветривать помещение и по возможности, озеленить его комнатными растениями.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое
Просмотреть все новости