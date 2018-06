Samsung Galaxy S10 должен получить три разных модификации

Стоит напомнить, что Galaxy S10 и S10+ имеют кодовые названия Beyond. В Etnews говорят о появлении трех разных модификаций. Вследствие этого сообщается, что модель Beyond 0 будет оснащена 5,8-дюймовым экраном и обычной камерой, версия Beyond 1 получит такой же экран и двойную тыльную камеру, а Beyond 2 обзаведется 6,2-дюймовой матрицей и тройной камерой.Ранее уже появлялась информация о том, что Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном корпорации, который оснащается встроенным в экран дактилоскопическим сканером. Более того не исключается появление 3D-камеры с функцией сканирования лица пользователя.