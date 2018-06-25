Samsung Galaxy S10 должен получить три разных модификации
Представители корейского ресурса Etnews сообщили о том, что корпорация Samsung Electronics может добавить в свой юбилейный флагман Galaxy S10 тройную камеру как у Huawei P20 Pro. Таким образом, кроме производительной аппаратной «начинки» девайс сможет предлагать высокий уровень качества в режиме фото- и видеосъемки.
Стоит напомнить, что Galaxy S10 и S10+ имеют кодовые названия Beyond. В Etnews говорят о появлении трех разных модификаций. Вследствие этого сообщается, что модель Beyond 0 будет оснащена 5,8-дюймовым экраном и обычной камерой, версия Beyond 1 получит такой же экран и двойную тыльную камеру, а Beyond 2 обзаведется 6,2-дюймовой матрицей и тройной камерой.
Ранее уже появлялась информация о том, что Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном корпорации, который оснащается встроенным в экран дактилоскопическим сканером. Более того не исключается появление 3D-камеры с функцией сканирования лица пользователя.