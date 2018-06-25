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Политологи иронизируют над отказом Ильи Яшина участвовать в выборах мэра Москвы

В минувшее воскресенье стало известно об отказе известного оппозиционера Ильи Яшина участвовать в выборах на пост мэра Москвы. Многие политологи сочли этот демарш пиар-акцией и очередным поводом для критики властей, поскольку шансов на победу у Яшина практически нет.

Политологи иронизируют над отказом Ильи Яшина участвовать в выборах мэра Москвы

Как напоминает «ПолитЭксперт», Илья Яшин должен был собрать минимум 110 голосов муниципальных депутатов и 36 тысяч подписей рядовых избирателей. Но оппозиционер отказался от участия в предвыборной кампании, оправдавшись тем, что неугодных кандидатов жестко отсеивает муниципальный фильтр.

Авторитетный политолог, доцент Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов иронично заявил, что Яшин, вероятно, и не думал собирать голоса в свою поддержку. Все маневры Ильи Яшина в этой псевдокампании – это только повод напомнить о себе и лишний раз покритиковать власть, убежден эксперт.

Ранее аналитики «Левада-центра» констатировали тот факт, что даже в случае участия в выборах столичного градоначальника, Илья Яшин не смог бы набрать больше 1% голосов.
 
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Политика
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 17:39
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