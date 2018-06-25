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С 1 июля россияне смогут лицом и голосом совершать банковские операции

1 июля на территории Российской Федерации начинает работу Единая биометрическая система, при помощи которой россияне смогут совершать банковские операции лицом и голосом.

С 1 июля россияне смогут лицом и голосом совершать банковские операции


Зав.кафедрой «Телекоммуникационные системы» Московского института электронной техники Александр Бахтин подчеркивает, что саму систему нельзя назвать новой, поскольку она уже используется в судебной экспертизе и на особо важных объектах. В ближайшем же будущем биометрическая система заработает в аэропортах, на вокзалах, гостиницах, учреждениях и станет неотъемлемой частью повседневной жизни.

Для банковской сферы такая технология очень важна, поскольку ее применение позволит практически исключить факты мошенничества, ведь биометрическая идентификация не потерпит подлога.

Пока что граждане имеют право добровольно решать, каким способом им необходимо совершать банковские операции. Заставлять регистрироваться в Единой биометрической системе не будут.
 
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Технологии
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 21:30
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