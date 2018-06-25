Hubble сфотографировал скопления галактик-ровесников Млечного Пути

Шаровые скопления, как правило, располагаются на окраинах галактик, поддерживая свое существование белыми карликами или нейтронными звездами. Возраст наиболее древних кластеров относится ко времени Большого взрыва. Астрофизики с интересом наблюдают за шаровыми скоплениями, где недавно аппаратом LIGO зафиксировали аномалии, возникшие после слияния черных дыр.Млечный Путь зародился через 2-3 млрд лет после формирования ранней Вселенной. Считается, что и шаровые галактики стали появляться приблизительно в это время. Ученые крайне заинтересованы в изучении шаровидных скоплений, способных пролить свет на процессы зарождения Вселенной.