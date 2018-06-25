Компания Koenigsegg опубликовал первый тизер преемника Agera RS

Эксперты, рассмотрев изображения, пришли к выводу, что новинка не будет похожа на существующие модели Agera RS и Regera. Новый гиперкар получит пересмотренное антикрыло и другую заднюю часть. Предполагается, что новинка будет представлена весной следующего года.Весной текущего года появилась информация о том, что Koenigsegg Agera RS будет снят с производства. Предполагается, что новинка придёт ему на смену. В общей сложности шведский бренд собрал 25 автомобилей Koenigsegg Agera RS.Стоит отметить, что осенью прошлого года Koenigsegg Agera RS получил статус самого быстрого серийного автомобиля в мире.