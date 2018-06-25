Компания Koenigsegg опубликовал первый тизер преемника Agera RS
Представители компании Koenigsegg выложили в сеть тизеры нового гиперкара. Тизеры были представлены на открытии мотор-шоу Lorbek Luxury Cars в австралийском городе Мельбурне.
Эксперты, рассмотрев изображения, пришли к выводу, что новинка не будет похожа на существующие модели Agera RS и Regera. Новый гиперкар получит пересмотренное антикрыло и другую заднюю часть. Предполагается, что новинка будет представлена весной следующего года.
Весной текущего года появилась информация о том, что Koenigsegg Agera RS будет снят с производства. Предполагается, что новинка придёт ему на смену. В общей сложности шведский бренд собрал 25 автомобилей Koenigsegg Agera RS.
Стоит отметить, что осенью прошлого года Koenigsegg Agera RS получил статус самого быстрого серийного автомобиля в мире.
Эксперты, рассмотрев изображения, пришли к выводу, что новинка не будет похожа на существующие модели Agera RS и Regera. Новый гиперкар получит пересмотренное антикрыло и другую заднюю часть. Предполагается, что новинка будет представлена весной следующего года.
Весной текущего года появилась информация о том, что Koenigsegg Agera RS будет снят с производства. Предполагается, что новинка придёт ему на смену. В общей сложности шведский бренд собрал 25 автомобилей Koenigsegg Agera RS.
Стоит отметить, что осенью прошлого года Koenigsegg Agera RS получил статус самого быстрого серийного автомобиля в мире.
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Добавил: Алина Вчера, 21:00