Гоночный электрокар Volkswagen обновил рекорд на Пайкс-Пике
Представители немецкой компании Volkswagen принимали участие в заезде по подъёму на гору Пайкс Пик. При этом новый электрический суперкар Volkswagen I.D. Pikes Peak побил рекорд предшественника.
Во время заезда за рулём электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak находился гонщик Ромен Дюма, именно ему удалось побить предыдущий рекорд Себастьяна Леба. В частности, на электрическом суперкаре Дюма преодолел трассу продолжительностью 19 990 метров за 7 минут 57,148 секунды.
Отмечается, что старт электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak был задержан на 40 минут, причиной этому стала авария предыдущего соперника.
В интервью с журналистами Ромен Дюма рассказал, что для гонки погодные условия были не совсем идеальными, так как на трасса был сильный туман, к тому же синоптики прогнозировали дождь. По словам гонщика, показатели заезда были бы лучше, если бы сопутствовала сухая погода.