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Гоночный электрокар Volkswagen обновил рекорд на Пайкс-Пике

Представители немецкой компании Volkswagen принимали участие в заезде по подъёму на гору Пайкс Пик. При этом новый электрический суперкар Volkswagen I.D. Pikes Peak побил рекорд предшественника.

Гоночный электрокар Volkswagen обновил рекорд на Пайкс-Пике


Во время заезда за рулём электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak находился гонщик Ромен Дюма, именно ему удалось побить предыдущий рекорд Себастьяна Леба. В частности, на электрическом суперкаре Дюма преодолел трассу продолжительностью 19 990 метров за 7 минут 57,148 секунды.

Отмечается, что старт электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak был задержан на 40 минут, причиной этому стала авария предыдущего соперника.

В интервью с журналистами Ромен Дюма рассказал, что для гонки погодные условия были не совсем идеальными, так как на трасса был сильный туман, к тому же синоптики прогнозировали дождь. По словам гонщика, показатели заезда были бы лучше, если бы сопутствовала сухая погода.
 
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Добавил: Алина Вчера, 20:45
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