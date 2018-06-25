Гоночный электрокар Volkswagen обновил рекорд на Пайкс-Пике

Во время заезда за рулём электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak находился гонщик Ромен Дюма, именно ему удалось побить предыдущий рекорд Себастьяна Леба. В частности, на электрическом суперкаре Дюма преодолел трассу продолжительностью 19 990 метров за 7 минут 57,148 секунды.Отмечается, что старт электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak был задержан на 40 минут, причиной этому стала авария предыдущего соперника.В интервью с журналистами Ромен Дюма рассказал, что для гонки погодные условия были не совсем идеальными, так как на трасса был сильный туман, к тому же синоптики прогнозировали дождь. По словам гонщика, показатели заезда были бы лучше, если бы сопутствовала сухая погода.