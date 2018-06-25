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Дмитрий Маликов опубликовал фото 30-летней давности

Известный российский исполнитель Дмитрий Маликов сегодня, 25 июня, обнародовал фотографию 30-летней давности. Данный снимки появились на страннице в социальной Instagram певца.

По словам Дмитрия Маликова, сегодня исполняется 30 лет с момента начала его стремительной музыкальной карьеры. Долгое время исполнитель был очень востребованным музыкантом. На данный момент знаменитость все реже радует своих преданных поклонников новыми хитами и видеоклипами, однако Дмитрий является активным пользователем социальных сетей и радует фанатов фото и роликами в Instagram.

Дмитрий Маликов опубликовал фото 30-летней давности


Маликов опубликовал снимок 30-летней давности и прокомментировал его написав: «Можете меня поздравить! Сегодня исполнилось 30 лет как я на сцене. Листайте фотки. Вспомните детство, юность, а также молодость. И загадайте желание на будущее, может быть, оно сбудется! Целую и обнимаю Вас!».

Дмитрий Маликов опубликовал фото 30-летней давности


На данный момент в социальной сети Instagram на страннице исполнителя появилось несколько фотографий, по которым можно увидеть, как развивалась карьера знаменитости. Преданные поклонники в комментариях начали поздравлять своего кумира с важным юбилеем. Публикация Маликова за короткое время собрала более 30 тысяч лайков.
 
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Добавил: Валентина Макушина Вчера, 20:30
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