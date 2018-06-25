Дмитрий Маликов опубликовал фото 30-летней давности

По словам Дмитрия Маликова, сегодня исполняется 30 лет с момента начала его стремительной музыкальной карьеры. Долгое время исполнитель был очень востребованным музыкантом. На данный момент знаменитость все реже радует своих преданных поклонников новыми хитами и видеоклипами, однако Дмитрий является активным пользователем социальных сетей и радует фанатов фото и роликами в Instagram.Маликов опубликовал снимок 30-летней давности и прокомментировал его написав: «Можете меня поздравить! Сегодня исполнилось 30 лет как я на сцене. Листайте фотки. Вспомните детство, юность, а также молодость. И загадайте желание на будущее, может быть, оно сбудется! Целую и обнимаю Вас!».На данный момент в социальной сети Instagram на страннице исполнителя появилось несколько фотографий, по которым можно увидеть, как развивалась карьера знаменитости. Преданные поклонники в комментариях начали поздравлять своего кумира с важным юбилеем. Публикация Маликова за короткое время собрала более 30 тысяч лайков.